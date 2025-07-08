الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات إنذار في نير عام بغلاف غزة

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "دوي ​صفارات إنذار​ في نير عام بغلاف غزة"، وسط حديث عن حدث أمني خطير في قطاع غزة وإصابة أكثر من 16 جنديا إسرائيليا.

وفي وقت سابق، نقلت قناة "الجزيرة" عن مواقع إخبارية إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، إشارتها إلى "وقوع حدث أمني صعب واستثنائي شمال قطاع ​غزة​"، معلنة عن "مقتل جنديين وإصابة 16 جنديا في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية وفي استهداف قوة الإنقاذ".

وقالت إن "مروحيات سلاح الجو تطلق النار في مكان الحدث الأمني شمال قطاع غزة".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الحدث الأول في بيت حانون كان انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تحمل جنودا والحدث الثاني في بيت حانون أيضا وشمل استهداف روبوت محمل بذخائر أثناء تجهيزه".

وقالت مواقع إخبارية إسرائيلية: "أحد المصابين في الحدث الأمني ضابط كبير".