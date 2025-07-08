"الجزيرة" عن مصادر إسرائيلية: مقتل 5 جنود إسرائيليين في كمين شمال قطاع غزة وإصابة أكثر من 10 آخرين

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر إسرائيلية، تأكيدها "مقتل 5 جنود في كمين شمال قطاع ​غزة​ وإصابة أكثر من 10 آخرين"، مضيفة "القوة العسكرية المستهدفة في شمال قطاع غزة تنتمي لكتيبة نتسح يهودا".

في وقت سابق، أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، بأن "الحدث الأمني في ​غزة​ استهدف لواء ناحل الذي تسلم منطقة شمال قطاع غزة قبل أيام"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

وأكدت "فقدان جندي ثالث ومحاولات للبحث والإنقاذ تصطدم بهجمات للقسام"، مشيرة إلى "مقتل جنديين على الأقل في الحدث الأمني المستمر في شمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نقلت قناة "الجزيرة" عن مواقع إخبارية إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، إشارتها إلى "وقوع حدث أمني صعب واستثنائي شمال قطاع ​غزة​"، معلنة عن "إصابة 16 جنديا في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية وفي استهداف قوة الإنقاذ".

وقالت إن "مروحيات سلاح الجو تطلق النار في مكان الحدث الأمني شمال قطاع غزة".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الحدث الأول في بيت حانون كان انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تحمل جنودا والحدث الثاني في بيت حانون أيضا وشمل استهداف روبوت محمل بذخائر أثناء تجهيزه".