"المنار": محلّقة إسرائيلية استهدفت مجسمًا مضاء فيه عبارة "يا حسين" في أعلى تلة بكفركلا

أفادت قناة "المنار"، بأنه "بسبب تثبيتها على اعلى تلة في بلدة كفركلا مقابل مستعمرة المطلة، قامت محلقة إسرائيلية باستهداف مجسم مضاء فيه عبارة "ياحسين" بقنبلة متفجرة واصابته بشكل مباشر".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​ على ​​​لبنان​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.