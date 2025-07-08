بو صعب: زيارة باراك مطمئنة والمنطقة تغيرت ولا رجعة للوراء بعد اليوم وحزب الله مقتنع بذلك

أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في حديث لـ"الحدث"، الى أن "زيارة المبعوث الأميركي توم باراك مطمئنة، والمنطقة تغيرت ولا رجعة للوراء بعد اليوم وحزب الله مقتنع".
ولفت بو صعب، الى أن "موضوع سلاح حزب الله على الطاولة وجزء أساسي من الحوار، وبرّاك شدد على تطبيق كامل لاتفاق الطائف"، مضيفاً "حزب الله لأول مرة يعلن استعداده للسلام".
ورأى أن "برّاك غير مستفز للبنانيين ولكنه حاسم بموضوع ما هو مطلوب".
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