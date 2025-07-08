"النشرة": اشتباكات بين مسلحين سوريين وأجانب عند الحدود اللبنانية السورية بسبب تهريب صهريج مازوت

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "وقوع اشكال بين مسلحين سوريين وأجانب على ​الحدود اللبنانية السورية​، وتحديدًا على جسر مخيبر (معبر غير شرعي) بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث سُمعت الاشتباكات في القرى المحاذية للحدود".

وأوضح أنّ "الاشتباكات حصلت على خلفية قيام المسلحين الأجانب بتهريب صهريج مازوت من لبنان إلى سوريا عبر معبر جسر مخيبر".