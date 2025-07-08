جثتان في بصاليم وساقية المسك - بكفيا

عثرعلى جثة شاب قرب مستشفى الشرق الأوسط في بلدة بصاليم كان غادر منزله في منطقة مجذوب ليل أمس وانقطع معه الاتصال. وحضرت الى المكان القوى الأمنية والادلة الجنائية وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.
وفي بلدة ساقية المسك-بكفيا وجدت امرأة في العقد السادس داخل شقة سوري مكبلة ومضروبة بآلة حادة على الرأس.
وفيما حضرت القوى الأمنية والادلة الجنائية للبدء بالتحقيقات والطبيب الشرعي لمعاينة الجثة، تعمل الأجهزة الأمنية على تعقّب الجاني تمهيداً لتوقيفه وكشف ملابسات الجريمة.
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