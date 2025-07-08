قائد شرطة بيروت: الخطة الأمنية حقّقت انخفاضًا في نسبة الجريمة

اشار قائد شرطة بيروت عماد الجمل الى أن "الخطة الأمنية التي طلبتها المديرية العامة بتوجيهات من وزير الداخلية أحمد الحجار وتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي، اللواء رائد عبدلله بهدف تأمين أمن العاصمة في الموسم السياحي، للمصطافين وأهلها، أثبتت نجاعتها، بحيث انخفض عدد الجرائم المرتكبة في نطاقنا بشكل ملحوظ، وهدف الخطة وهدفنا أيضًا، إبقاء بيروت مدينة فيها الحدّ الأدنى من الجريمة".

واوضح في حديث لصحيفة "نداء الوطن"، ان "إجراءات قيادة شرطة بيروت، سواء ضمن الخطة الأمنية أو خارجها، هي تأمين الأمن للمواطن، ليعيش بربوع وطنه، عوض أن يفكر بالمغادرة".

وتعليقًا على الأرقام، لفت الى ان "الجريمة انخفضت في بيروت، وإجراءاتنا التي نمارسها بشكل يومي، هي في صلب وظيفتنا وليست منّة من أحد، فوظيفتنا هي إرساء الأمن في بيروت".

واعتبر ان "الأيام كفيلة بجعل أهالي المدينة وقاطنيها وزوارها، يشعرون بتغير ملموس، فهذه وظيفتنا التي نسعى لتحقيقها، وهي تحقيق الأمن والاستقرار للمدينة".

وأكد الجمل أن "من صلب مهامنا إجراء دوريات يومية في كل أنحاء بيروت، وجرت العادة أن نكثفها مساء، أما ما أضفناه بهدف تطبيق الخطة، فهو تعديل أماكن تمركزنا، تكثيف الدوريات، قرب المطاعم، الفنادق وغيرها، وكل هذا بناء على تحليل المعلومات الأمنية، وبالتنسيق مع كل الأجهزة الأمنية في بيروت، من استقصاء بيروت، إلى فرع المعلومات بيروت، إلى مفرزة بيروت القضائية".

وشدد على أن "للكاميرات دورًا أمنيًّا فعّالًا، حيث تمكّننا من مراجعة الكاميرات لو كانت اليوم عاملة، للتثبّت من جرائم النشل والقتل وغيره".

وفي حين تقع مسؤولية إصلاح الكاميرات لدى بلدية بيروت وبالشراكة معها، كشف الجمل أن "الحجار مهتمّ شخصيًّا بإصلاح أنظمة كاميرا الرادار في بيروت، وكذلك المدير العام لقوى الأمن الداخليّ اللواء رائد عبدلله".