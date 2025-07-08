قوى الأمن: توقيف مطلوب في ببنين عكار محكوم بالسجن 10 سنوات بجرم التزوير

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أن دورية من شعبة المعلومات تمكّنت من ​توقيف مطلوب​ للقضاء في بلدة ببنين – عكار، بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة.

واوضحت أن الموقوف هو المدعو م. ش. (مواليد 1982، لبناني)، وقد دخل الأراضي اللبنانية قادما من سوريا، وهو مطلوب بموجب خلاصتي حكم بجرم التزوير تقضي إحداهما بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرم احتيال تقضي بالسجن سنة، ومذكرة إلقاء قبض بجرم تزوير.

وقد تم تسليمه إلى الجهة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.