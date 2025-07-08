"وول ستريت جورنال": ترامب وعد زيلينسكي بتقديم أكبر قدر من المساعدات العسكرية رغم التعليق الموقت

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد الرئيسس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم أكبر قدر من المساعدات العسكرية التي يمكن تقديمها، رغم استمرار تعليق عمليات الإرسال".

وأوضحت الصحيفة أن "ترامب أكد خلال مكالمة مع زيلينسكي أن واشنطن ستقدم ما تستطيع تقديمه من الدعم العسكري، إلا أن عمليات التسليم لا تزال معلقة".

هذا وأعلن البنتاغون في قت سابق اليوم أنه "سيرسل أسلحة إلى أوكرانيا بتوجيه من ترامب الذي أكد أنها أسلحة دفاعية في المقام الأول".

وفي السياق، اشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في وقت سابق، الى أن "التوقف في تقديم الدعم للنظام الأوكراني مرتبط بإجراء مراجعة دورية يجريها البنتاغون لجميع المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة ليس لأوكرانيا فقط، بل لدول أخرى أيضا".