كشف تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي أن الهجوم الذي استهدف قوة عسكرية في بيت حانون شمالي قطاع غزة وقع خلال تحرك كتيبتين لتطهير المنطقة، مشيرا إلى أن قوة من كتيبة "نتساح يهودا" (97) كانت تعبر الطريق سيرا على الأقدام عندما انفجرت فيها الألغام.
ووفق التحقيق، جرى تنفيذ الهجوم من خلال تفجير لغمين عن بُعد ضمن كمين محكم، أعقبه إطلاق نار من قبل المسلحين باتجاه فرق الإنقاذ خلال محاولتها إخلاء المصابين من منطقة الألغام، مما أدى إلى إصابات إضافية في صفوف القوة المساندة، ما زاد من تعقيد عملية الإخلاء.
وأشار التحقيق إلى أنه تم إرسال مزيد من فرق الإنقاذ إلى الموقع لإجلاء الجنود، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين، بينهم اثنان حالتهما خطيرة و6 إصاباتهم متوسطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي: الهجوم في بيت حانون نُفذ بكمين وتفجير ألغام عن بُعد وأسفر عن مقتل 5 جنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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