أبو عبيدة: عملية بيت حانون ضربة جديدة لهيبة الجيش الاسرائيلي ومعركة الاستنزاف مستمرة

أكد الناطق العسكري باسم ​كتائب القسام​ أبو عبيدة، إن العملية المركبة التي نُفذت في بيت حانون تمثل "ضربة إضافية سددها مجاهدونا الأشداء لهيبة الجيش الاسرائيلي الهزيل". وأضاف أن "معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبده كل يوم خسائر إضافية".

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