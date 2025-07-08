شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اتصالات النواب عن حريق سنترال رمسيس: نريد خطة عاجلة لإعادة هيكلة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت النائبة مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي موجها إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى ذلك بشأن تداعيات اندلاع حريق سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وما ترتب عليه من تعطل واسع النطاق في خدمات الاتصالات والإنترنت على مستوى الجمهورية، مما تسبب في إرباك مصالح المواطنين وتعطيل الأعمال والخدمات الحيوية، إضافة إلى ما يمثله من تهديد للأمن المعلوماتي والبنية الرقمية للدولة.

وأكدت "محروس" في بيانها، أن ما جرى يمثل ناقوس خطر يستدعي وقفة حقيقية من الحكومة والوزارة المعنية، مشيرة إلي الدستور والقانون كفلا للمواطنين الحق في الحصول على خدمات عامة، وعلى رأسها الاتصالات والإنترنت بجودة وكفاءة واستمرارية.

وأضافت أن استمرار تأثر الخدمة بهذه الصورة يثير علامات استفهام عديدة، من أبرزها هل تمتلك وزارة الاتصالات بالفعل خطط طوارئ فعالة للتعامل مع الكوارث والأزمات؟ ولماذا لم يتم تفعيل بدائل تشغيلية أو نسخ احتياطية تحد من التأثير المباشر على المستخدمين؟

كما تساءلت محروس عن الإجراءات الوقائية والتأمينية المفترض وجودها في منشأة حيوية بهذا الحجم، وهل ستكون هناك محاسبة واضحة للمسؤولين عن الإهمال أو التقصير في تطبيق معايير السلامة والجاهزية التشغيلية؟

وفي ختام البيان، طالبت النائبة مارثا محروس بتوضيح أسباب الحريق بشكل رسمي وشفاف، عرض خطة الوزارة لإعادة الخدمة بالكامل في أسرع وقت ممكن، مراجعة وضمان سلامة البنية التحتية لقطاع الاتصالات، فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور، وتقديم تقرير شامل يُحال إلى مجلس النواب لتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.