شكرا لقرائتكم خبر عن حريق سنترال رمسيس يشغل الغضب تحت قبة النواب ومطالبات بتشكيل لجنة تقصى حقائق والان مع تفاصيل الخبر

في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، ألقي عدد من النواب بيانات عاجلة موجهة إلى الحكومة، بشأن تداعيات اندلاع الحريق في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، والذي أدى إلى توقف واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت على مستوى الجمهورية، وتأثير ذلك على قطاعات حيوية مثل البنوك، المستشفيات، الطوارئ، وخدمات المواطنين.

وفي هذا الصدد، أكد النائب عبد الهادي القصبي، أن ما حدث في سنترال رمسيس لا يمكن التعامل معه بتراخي، مشددا على أن هناك ضرورة عاجلة لتوضيح أسباب وملابسات الحادث بكل شفافية حتى تتبين الحقائق ويُحاسب كل من قصّر أو أهمل.

من جانبه، وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما حدث بأنه تجاوز كونه أزمة وأصبح كارثة حقيقية، قائلًا: " مصر كلها اتعطلت بسبب حادث في سنترال.. فين الحوكمة اللي الحكومة كانت بتتكلم عنها؟ فين التحول الرقمي؟ فجأة حريق يوقف البلد".

وطالب "درويش" وزير الاتصالات بالخروج للرد بشكل واضح وصريح، قائلا :اتقال قبل كده إن السنترال خارج الخدمة.. طيب فين المنظومة الاحتياطية؟ لا بنوك شغالة، ولا مستشفيات، ولا طوارئ، حتى خدمات العلاج على نفقة الدولة توقفت.

وانتقد "درويش" البيان الصادر عن وزارة الاتصالات، معتبراً أنه مهترئ ولا يتضمن معلومات دقيقة، قائلا " بيقولوا بنجمع ونحدد.. لا بيجمعوا ولا بيحددوا حاجة، الناس بقالها 24 ساعة معطلة، والعالم كله بيتوقف لو الإنترنت وقف دقيقة، إزاي نتحول رقمياً ومفيش خطة بديلة".

وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من تسبب في ما وصفه بـ"المهزلة التقنية"، والعمل على وضع حلول فورية تمنع تكرار مثل هذا السيناريو الذي كشف خللاً كبيرا في إدارة البنية التحتية الرقمية للدولة.