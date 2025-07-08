شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزير الاتصالات: "هذه أدنى درجات المسؤولية" والان مع تفاصيل الخبر

تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة اليوم، قائلًا: "كان من المفهوم أن وزير الاتصالات سيحضر لمناقشة الموضوع، فهل سيقف النواب عاجزين أو ساكتين؟ كان يتعين عليه الحضور، فهذه أدنى درجات المسؤولية".

من جانبه، علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: "الحكومة ملتزمة تمامًا بالحضور في كل وقت أمام مجلس النواب، ونظرًا لطبيعة البيان العاجل، والذي لا يكون مدرجًا مسبقًا، كان من المهم تواجد الوزير في موقع الحدث، وفي موقع المسؤولية، لمتابعة انتظام الأعمال. والحكومة تعمل بتكامل بين أعضائها".