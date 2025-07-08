أ ف ب: استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة في الدوحة

استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل في الدوحة بشأن وقف إطلاق نار في قطاع غزة، على ما أفاد مصدر فلسطيني مطلع على سيرها لوكالة "فرانس برس".

واشار المصدر للوكالة الى أن "المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بوجود الوسطاء المصريين والقطريين، تتواصل صباح اليوم في الدوحة حول آليات تنفيذ المقترح".