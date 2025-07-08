ميدفيديف تعليقا على قرار ترامب مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة: سنواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية

اشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ​دميتري ميدفيديف​ تعليقا على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، الى أننا "سنواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية". وفي وقت سابق، اكد ترامب في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "اننا سنرسل المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى ​أوكرانيا​ ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم فهم يتلقون ضربات قاسية"٬ لافتا الى ان "لدي خيبة أمل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف الحرب". وقال "انني أوقف الحروب وهناك نحو 7 آلاف من الجنود قتلوا قبل أسبوع بين روسيا وأوكرانيا وبإمكاني وقف ذلك".

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