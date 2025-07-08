إندونيسيا تعتزم استئناف مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم إندونيسيا استئناف مفاوضات الرسوم الجمركية مع الإدارة الأميركية ، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 32% على المنتجات الإندونيسية اعتبارا من أول أغسطس. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للمتحدث باسم وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية هاريو ليمانسيتو قوله إن الوزير أيرلانجا هارتارتو الذي يقود المفاوضات التجارية مع الجانب الأميركي سيصل اليوم إلى واشنطن ويجتمع بالمسؤولين الأميركيين للوصول إلى حل للمشكلة. وقال ليمانسيتو "مازالت هناك فرصة للوصول إلى اتفاق بحسب ما ذكرته الحكومة الأميركية.. الحكومة الإندونيسية ستستغل كل الفرص المتاحة لحماية المصالح الوطنية في المستقبل".

يذكر أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لصادرات إندونيسيا التي تمتلك أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وخفضت الحكومة الإندونيسية تقديراتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى ما بين 7ر4% و5%، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2ر5% من إجمالي الناتج المحلي.