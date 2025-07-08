شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: الحزب يعتزم الدفع بمرشحين على كافة المقاعد الفردى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن الحزب يعتزم الدفع بمرشحين على كافة، المقاعد الفردي بمحافظات الجمهورية لانتخابات مجلس الشيوخ، منوها بأن الحزب في انتظار الإعلان عن تفاصيل المشاورات النهائية لكل الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر والتي ستصدر خلال ساعات لحسم عدد مقاعده بها.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثاني التنسيقي انتهي إلى :

أولا: أكد ممثلو الأحزاب السياسية، التوافق على أهمية التمسك بالمعايير الموضوعية اللازمة في اختيار مرشحى القائمة، والتي ترتكز على النزاهة والشفافية، والقدرة على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى.

ثانيا: مناقشة الترتيبات الخاصة بالدعاية الانتخابية، والخطة الإعلامية خلال الفترة المقبلة، وفقا للمواعيد المقررة والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء ما أقره القانون في هذا الشأن.

ثالثا: التوافق على تضافر الجهود بين كافة الأحزاب السياسية أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر، لتحقيق نسبة مشاركة كبيرة في الانتخابات، بما يليق بأهمية مجلس الشيوخ ودوره الوطني.

رابعا: الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة عملية الدعاية الانتخابية للقائمة الوطنية من أجل مصر، ترتكز في الأساس على أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، للخروج بمشهد يليق بالدولة المصرية، لاسيما وأن المشاركة الإيجابية هي الضمانة الحقيقية لنجاح انتخابات مجلس الشيوخ.

خامسا: دعا ممثل الجبهة الوطنية، لعقد الاجتماع التنسيقي الثالث في مقر الحزب، في وقت سيتم تحديده لاحقا.