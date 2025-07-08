شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: تصدينا لمشروعات قوانين حساسة مع التركيز على مصلحة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس تصدى بعزيمة صادقة لحزمة من مشروعات القوانين شديدة الحساسية، واضعًا مصلحة المواطنين نصب عينيه مع إعلاء قيمة الدستور.

وأعرب رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، التي كانت الأخيرة من دور الانعقاد الخامس، عن تقديره للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي قاد الحكومة بشكل يعكس حرصًا مشتركًا على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال: "أخص بالشكر المستشار محمود فوزي، الذي كان ركيزة للتفاعل وعنوانًا للجدية".

جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس خلال ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.