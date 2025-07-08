شكرا لقرائتكم خبر عن نائب النور يتساءل عن الخطة البديلة بعد حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل النائب أحمد خليل خير الله ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، قائلًا: "يعني إيه اقتصاد مصر، والتنمية المستدامة، مربوط بمبنى من أيام الملك فؤاد؟".

وقال خير الله في بيان عاجل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن حريق سنترال رمسيس: "الحكومة مش نايمة .. لكن الحكومة مش مركزة ومافيش أولويات عندها وعشنا أجواء الستينيات في أقل من نصف ساعة أمس، ومصر كلها وقفت".

وتابع: "أين القرية الذكية.. بتعمل إيه؟ البعض بيقول إننا محتاجين عشر سنوات عشان نعمل سنترال زي رمسيس! عملنا العاصمة الإدارية ليه؟ والحكومة بتقول دايمًا كله تمام، لكن حريق السنترال كشف الحكومة".

وأضاف: "الدولة ماشية بستر ربنا، بلد بتنادي بالاستثمار وبتدار من سنترال! كل حاجة وقفت، من العلاج على نفقة الدولة، للبنوك، للفيزا... لأن مفيش خطة بديلة".