شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يستقبل وفداً من منظمة الشباب الليبرالى الهولندية (JOVD) والان مع تفاصيل الخبر

استقبل حزب العدل، بمقره الرئيسي اليوم، وفداً من منظمة الشباب من أجل الحرية والديمقراطية (JOVD) الهولندية، وهي الجناح الشبابي للحزب الليبرالى VVD وإحدى أعرق المدارس السياسية لإعداد القادة فى أوروبا، وذلك في إطار تعميق شراكاته الدولية.

وقد أدار اللقاء فريق من مكتبي العلاقات الخارجية وأمانة الشباب بالحزب، حيث تم استعراض رؤية الحزب ومبادئه الليبرالية التي تركز على تمكين الشباب وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وشهد اللقاء نقاشاً معمقاً حول سبل بناء تعاون استراتيجي. واتفق الطرفان على أهمية تبادل الخبرات في مجالات تطوير السياسات، والعمل على مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الشباب في المنطقة الأورومتوسطية.



وأكد حزب العدل أن هذه اللقاءات هي خطوة أساسية نحو بناء شبكة دولية قوية تدعم طموحات الشباب المصري وتفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك من أجل الحرية والعدالة.

