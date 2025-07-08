شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى بعد إقرار تعديلات قانون الرياضة: "الحلم أصبح حقيقة.. وإنجازه خطوة فارقة" والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ما تحقق اليوم بإقرار مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة يُعد إنجازا وخطوة جادة في مسيرة نهضة الرياضة المصرية، ويُعبر عن صوت كل فئات المجتمع الرياضي.

وأضاف صبحي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي" نقف بكل فخر واعتزاز أمام هذا القانون الذي طالما حلمنا به، وها هو الحلم أصبح حقيقة، بفضل عمل متواصل استمر على مدار سبع سنوات كاملة، لم نتوقف فيها عن وضع الرؤى وتصحيح المسار، بهدف تشريع عصري يربط بين المنظومة الرياضية المصرية والمنظومة الدولية".

وتابع الوزير: "نمضي قدما نحو تعزيز الروابط المؤسسية"، لافتاً إلي أن مجلس النواب لعب دورا محوريا، يمثل علامة فارقة في التشريع المصري، وحرص على صون كرامة المواطن، وتبني رؤية القيادة السياسية، والتعبير الصادق عن طموحات الشعب.

وأكد صبحي أن ما صدر عن المجلس من تشريع يُعد مقالة مضيئة في سجل تمثيل ضمير الأمة، لافتاً إلى أن مناقشة تعديلات قانون الرياضة جاءت كمسك الختام لمرحلة مهمة من العمل الوطني، استحقت كل الشكر والتقدير، قائلا : لولا رؤية وإصرار ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما وصلنا إلى هذه اللحظة التاريخية".

ووجه وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى جميع القطاعات العاملة مع وزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسها لجنة الشباب، واللجنة الاستشارية، مؤكدا أن التعاون والتكامل كانا الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز التشريعي.