شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين: البرلمان كان ظهيراً للوطن وداعماً لجهود التنمية في الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو، واصفًا إياها بـ"ثورة الإرادة الشعبية التي كانت فاتحة خير لمصر".

وأكد أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن التاريخ يسجل بأحرف من نور رصيدًا ضخمًا لمجلس النواب، على كافة الأصعدة التشريعية والرقابية، والدبلوماسية البرلمانية"، مشددا على أن النواب "أوفوا بالعهد والقسم، وأدوا دورهم بكل وطنية وعزيمة، مساهمين بفاعلية في عملية التنمية المستدامة في ضوء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن المجلس كان "ظهيرًا للوطن في كافة التحديات" ووقف الجميع، أغلبية ومعارضة، خلف الرئيس السيسي في الدفاع عن أمن وأمان الوطن.

وفي سياق القضايا القومية، أكد وكيل مجلس النواب أن موقف المجلس كان واضحًا خلف القيادة السياسية في رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير، وقال: "كنتم خير سند في الدفاع عن الأمن القومي والدفاع عن كافة القضايا العربية، والدفاع عن مقدرات الوطن، متابعا:" المجلس تصدى لنصوص قانونية "عفا عليها الزمن"، وتم إعداد العديد من التشريعات المهمة عبر حوار يستوعب الجميع.

وسلط وكيل مجلس النواب الضوء على جهود الدبلوماسية المصرية ودورها في تصحيح الصورة الذهنية عن مصر دولياً، مشيرًا إلى فوز الرئيس السيسي بـجائزة بطل السلام 2024، كما أكد أن اختياره رئيسًا لـ"برلمان من أجل المتوسط" يمثل "انتصارًا أيضًا للدبلوماسية المصرية".

وأوضح أن الإنجازات العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا تمثل تحقيقات مذهلة في فترة صعبة للغاية، مؤكدًا أن للبرلمان دورًا في هذه الإنجازات، مشيرا إلى أن الدور التشريعي المصري كان "مثار إعجاب وتقدير المؤسسات الدولية"، موجهاً التحية لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ما تم إنجازه، ومؤكدًا أنهم "تعلموا منه الكثير والكثير، وأضاف الكثير لمجلس النواب، وهو يحظى باحترام عالمي".

وجه أبو العينين التحية للحكومة التي "أبلت بلاء حسنًا" رغم التحديات، مشيدًا بجهود المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، كما تقدم بالتحية للمعارضة التي "أبلت بلاء حسنًا" في القيام بدورها، وللأغلبية وجهود النائب عبد الهادي القصبي. وأشاد بجهود الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، في تسهيل عمل النواب.

ولم يغفل وكيل النواب الإشادة بجهود النواب في تمثيل مصر تمثيلاً مشرفًا أمام العالم الخارجي، خاصة في البرلمانات المختلفة، ومنها البرلمان الأورومتوسطي.

واختتم أبو العينين كلمته بتوجيه التحية لـالقوات المسلحة الساهرة على أمن واستقرار مصر، والتي تمثل ميزان القوة في المنطقة، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي في دعمها وتقويتها. كما وجه التحية لـرجال الشرطة والأمن على دورهم في حفظ الجبهة الداخلية، ودور وسائل الإعلام المختلفة في تغطية فعاليات المجلس.