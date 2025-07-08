شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يقف تقديرا للرئيس السيسى فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

وقف مجلس النواب رئيسا وأعضاء خلال الجلسة العامة الختامية للمجلس في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، المنعقدة اليوم الثلاثاء، تحية وتقديرا ورسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بعدما تحدثت النائبة هند حازم، الممثلة عن ذوي الإعاقة في مجلس النواب، وقالت إنها تشرفت بعضوية مجلس النواب، وطالبت المجلس بالوقوف دقيقة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستجاب المجلس بالوقوف وتقديم تحية للرئيس وسط تصفيق كبير.

ووجهت النائبة الشكر للرئيس السيسي لحرصه على دعم وتمكين ودمج ذوي الهمم ومنحهم الفرص لتولي المواقع القيادية وتحقيق متطلباتهم.

كما وجهت الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها على دورهم وجهودهم في مجلس النواب، وكذلك وجهت الشكر للأغلبية والمعارضة، ولرئيس المجلس والأمين العام ووزير الشئون النيابية.