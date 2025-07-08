شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على استقالة النائبة أميرة صابر لعزمها الترشح لعضوية الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي قبول استقالة النائبة أميرة صابر، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من عضوية مجلس النواب، لعزمها الترشح علي عضوية مجلس الشيوخ، مع إعلان خلو مقعدها البرلماني

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن النائبة أميرة صابر تقدمت باستقالتها لعزمها الترشح علي عضوية مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنه إنه بإحالة هذه الاستقالة فور ورودها إلي مكتب المجلس، الذي عقد اجتماعا انتهي إلي قبولها ، لافتاً إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضي بعرض الاستقالة في أول جلسة تالية.

وتمنى رئيس مجلس النواب، التوفيق والسداد للنائبة أميرة صابر، في وجهتها القادمة.

وتقضي المادة 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.