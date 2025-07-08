شكرا لقرائتكم خبر عن نواب خلال الجلسة الختامية: كل التشريعات من أجل الوطن والمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجموعة كبيرة من النواب خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني،، التحية إلي الشعب المصري، مؤكدين أن كل ما قاموا به خلال الفترة الماضية من أجل الوطن والمواطنين.

وقال النائب فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة: شكرا وقدمنا ما استطعنا لخدمة بلادنا، والشكر لمجلس النواب وشكرا رئيس المجلس علي الإدارة الحكيمة، وشكرا لشعب مصر والقيادة الحكيمة التي تعمل في هذه الظروف الاستثثنائية، وشكرا لكل البرلمان وللجميع".

كما وجه التحية إلي القوات المسلحة والشرطة المصرية، قائلا :" قواتنا تقف علي الحدود وشرطتنا في الجبهة الداخلية لصناعة الأمن والأمان".

فيما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري :"الحقيقة نحن نقف خلف القيادة السياسية، وكل أعمالنا كانت من أجل الوطن والمواطن، وتحية لكل رؤساء الهيئات البرلمانية والتحية للأغلبية البرلمانية، التحية للأخوة في المعارضة وسعيد بدورهم الذين قاموا به على أكمل ما يكون".

وأضاف :" تحية لحزب الأغلبية الذي قام بدوره بشكل متوازن".. كما حرص علي توجيه الشكر إلي لتنسيقية شباب الأحزاب، قائلا :" فخور لأنهم دائما كانوا يأتون إلي المجلس مذكرين وأدائهم جيد، شكرا لهم و أتنبأ لهم بمستقبل في هذا المجلس"، موجها التحية إلي حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والإعلام المصري وأمن المجلس".

وتابع :" نجحنا فى تحقيق أهداف تشريعية طويلة جدا نالت إعجاب الرأي العام".