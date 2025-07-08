شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شباب النواب بعد إقرار تعديلات قانون الرياضة: إعادة بناء حقيقية للمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة عقب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، إن ما تم إنجازه اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدا أن التعديلات التي أقرها البرلمان ليست مجرد تعديلات تشريعية، بل هي إعادة بناء حقيقية للمنظومة الرياضية المصرية، وانطلاقة نحو مرحلة جديدة من الإصلاح والانفتاح على الاستثمار.

وأضاف حسين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، " إننا في لحظة وطنية خالصة نقر هذا القانون، ونوجه من خلالها كل التقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد المسيرة الوطنية، الذي آمن منذ اليوم الأول بأن الرياضة أمن قومي، ودعم أبطال مصر في كافة المحافل، ووجهنا إلى تطوير التشريعات بما يطلق طاقات شبابنا ويصون حقوقهم".

وتقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لحكمته وعمق خبرته الدستورية، والتي كان لها الدور الأكبر في خروج هذه التعديلات في أبهى صورها، متوافقة مع الدستور والمواثيق الدولية، لاسيما في ما يتعلق بمحاور الاستثمار الرياضي والإصلاح المؤسسي للهيئات الرياضية.

كما أشاد محمود حسين، بالدور الوطني والمسؤول الذي قامت به الحكومة، ممثلة في وزيري الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الشؤون القانونية والسياسية المستشار محمود فوزي، لما قدماه من تعاون صادق وتواصل مستمر واحتكام للمصلحة العليا للدولة، وحرصهما على التشاور مع المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الرياضي.

وأشار "حسين" إلى أن هذا التشريع يعكس ثقة القيادة السياسية في شباب مصر، ويُعد خطوة تأسيسية لمرحلة جديدة من التطوير الرياضي الحقيقي، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.