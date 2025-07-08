شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تجهش بالبكاء بالجلسة الختامية: شكرا للأغلبية.. والمعارضة نجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجهشت النائبة إيرين سعيد بالبكاء خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، خلال كلمتها موجهة الشكر للأغلبية البرلمانية كما وصفت المعارضة بالنجوم.

وفي بداية كلمتها وجهت الشكر إلي رئيس مجلس النواب قائلة :" أمنت بقدرتنا قبل أن نؤمن بقدرتنا ودعمتنا لنشارك في الحياة السياسية ومن حظي الجيد وجزيل الشرف أن أعمل معاك فكنت بمثابة الأب حازم ولكنك حنون، وقد استمتعت بالعمل معاك، ويكفيني شرفا في السيرة الذاتية أن أدون عملي معاك، كما أن دعمك سيظل في وجداني".

كما وجهت الشكر لرئيس لجنة الصحة النائب أشرف حاتم، مضيفا :" شكرا للأغلبية ونواب المعارضة نجوم وقد تعلمت من كل واحد كان فيه بصمة تشرفت بوضع أسمي ضمن المعارضة".

وجهت كلمة للحكومة قائلة :" جزيل الشكر للحكومة وكنا مختلفين لكن جزيل الشكر لكم" كما وجهت الشكر للأمانة العامة، مختتمة كلمتها قائلة: "أخيرا بشكر ربنا أن أخدم بلدي وأتمني أن يكون ثمرة مجهودي في أولادي، ونحن بجانب المواطن المصري الذي يجب أن يسامحنا علي التقصير في أي شيء".