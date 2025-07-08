ويتكوف : متفائل بإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب مبعوث الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ، مساء اليوم الأحد 6 تموز 2025 ، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل في قطاع غزة .

وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت ، فإن ويتكوف عبر عن أمله أن تنهي إسرائيل الحرب ، مبينا أن هناك دفعة كبيرة في المفاوضات التي تتقدم في الاتجاه الصحيح.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ويتكوف أثنى كثيرًا على دور قطر في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال ويتكوف :" لبنان وسوريا قد تنضمّان إلى اتفاقيّات أبراهام ولا أستبعد أن تقوم قطر بذلك".

وأضاف :" اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية قد يستغرق وقتا ولست واثقًا أنه سيكون جزءا من اتفاقيّات أبراهام ، وبالإمكان التوصّل إلى اتفاق مع إيران يسلب منها قدراتها على تخصيب اليورانيوم".

وتستضيف الدوحة جولة جديدة من المفاوضات، لبحث آليات تنفيذ اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة. وتركز حماس في المفاوضات، وفق مصادر فلسطينية مطّلعة، على سبل ضمان انسحاب إسرائيلي من القطاع، وتحسين إدخال المساعدات عبر منظمات دولية، ورفع الحصار وإعادة الإعمار، إضافة إلى فتح معبر رفح أمام الأفراد والمساعدات. ويقود وفد حماس التفاوضي عضو المكتب السياسي خليل الحية.

المصدر : وكالات