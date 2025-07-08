شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات أمام النواب: نستضيف أكبر 7 كيانات عالمية فى خدمات البيانات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تستضيف داخل منشآتها أكبر 7 كيانات عالمية متخصصة فى خدمات البيانات والبنية المعلوماتية الدولية، من بينها شركات أمريكية وصينية كبرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى حول تداعيات حريق سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، فى حضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، وزير الشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي.

وقال نصر الدين، إنه لا يُسمح لأى من هذه الكيانات أو الشركات بوضع أجهزة أو إدخال مهندسين أو فنيين إلى منشآت الشركة إلا بعد الحصول على جميع الموافقات، وعلى رأسها اعتماد كود السلامة المهنية، وذلك حفاظا على أعلى معايير الأمان والتشغيل.

وأضاف أن الشركة تلتزم تماما بالضوابط الفنية والأمنية فى تعاملها مع الشركاء الدوليين، بما يضمن حماية البنية الرقمية الوطنية وتحقيق التشغيل المستدام وفقا للمعايير العالمية.