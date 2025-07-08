شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توصات عاجلة للحكومة من اتصالات النواب حول حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، فى ختام اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، لبحث تداعيات حريق سنترال رمسيس بمنطقه وسط البلد، عدد من التوصيات العاجلة للحكومة فى مقدمتها تقديم خطة لضمان عدم تكرار الحوادث المماثلة.

وتضمنت توصيات اللجنه البرلمانية خلال اجتماعها الذى شهد حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو بدوى، ووزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى، التأكد من استعادة كافة خدمات الاتصالات فى أسرع وقت، مع توفير حلول بديلة.

وطالبت لجنة الاتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بمراجعة كافة خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

كما تضمنت توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المطالبة بتعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات وكافة الخدمات التى تأثرت بسبب حريق سنترال رمسيس.