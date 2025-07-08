الكرملين "مصدوم": إقالة مفاجئة تليها وفاة غامضة بعد ساعات.. هل "انتحر" الوزير الروسي لأنه يعرف أكثر مما يجب؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: أعرب الكرملين عن "صدمته" بالوفاة المفاجئة لرومان ستاروفويت، وزير النقل الروسي السابق، والذي عُثر عليه ميتًا بعد ساعات قليلة فقط من صدور قرار إقالته من منصبه يوم الاثنين.

المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال للصحفيين يوم الثلاثاء: "لا شك أن هذا الخبر صدم أي شخص عادي. وبطبيعة الحال، صدمنا أيضًا".

وأضاف: "لكن التحقيق جارٍ للإجابة على جميع الأسئلة. وبينما يستمر التحقيق، يُفضّل ترك التكهنات لوسائل الإعلام والمحللين السياسيين – سيكون ذلك غير مناسب لنا".

السلطات الروسية أعلنت، الاثنين، أن التحقيق في وفاة ستاروفويت جارٍ على أنها "انتحار واضح"، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل إضافية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

بيسكوف أكّد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أُبلغ "فورًا" بخبر وفاة ستاروفويت، لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تعليق حول سبب عدم صدور بيان رسمي عن الرئاسة.

وقال بيسكوف: "أفضل عدم التعليق على هذا الموضوع. بطبيعة الحال، أُبلغ الرئيس على الفور. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه المعلومات دائمًا ما تكون مأساوية ومحزنة".

رومان ستاروفويت، البالغ من العمر 53 عامًا، تولّى منصب وزير النقل الروسي منذ أيار (مايو) 2024، وقبلها كان حاكمًا لمنطقة كورسك بين عامي 2018 و2024. كما سبق له أن ترأس الوكالة الفيدرالية للطرق، واعتُبر شخصية إدارية ذات نفوذ في ملفات البنية التحتية.

في بيان منفصل صدر الاثنين، أعربت وزارة النقل الروسية عن "حزنها العميق" على وفاته، واصفة إياه بأنه "مسؤول محترم لن تُنسى سلطته ومعرفته المهنية واستعداده للمساعدة في الأوقات الصعبة".

وأضافت الوزارة أن ستاروفويت كان قد نال "عدداً من الأوسمة الرسمية".