عبدالله تقدم باقتراح قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي

تقدّم عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، بتوجيهات من رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النّائب تيمور جنبلاط، باقتراح قانون يرمي إلى إنشاء الهيئة الوطنيّة للذّكاء الاصطناعي والابتكار الرّقمي، الّذي أعدّه عضو مجلس القيادة في "التقدمي" كامل الغصيني.

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