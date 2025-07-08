حواط التقى سلام: لضرورة تامين كافة المستلزمات الضرورية لتسليم السلاح في اسرع وقت ممكن

أشار النائب زياد حواط، بعد لقائه رئيس الحكومة ​نواف سلام​، الى أننا "عرضنا مع سلام في عدد من المواضيع، وأكدنا على ضرورة تامين كافة المستلزمات الضرورية لتسليم السلاح في اسرع وقت ممكن وتطبيق القرارات الدولية وحصرية السلاح في يد الشرعية ال​لبنان​ية، وان تكون الدولة اللبنانية هي صاحبة قرار الحرب والسلم".

ولفت الى أن "هذا الموضوع هو بيد مجلس الوزراء مجتمعا، وعلى المجلس اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية لبنان واللبنانيين، خاصة ان لبنان يمر بمرحلة انتقالية وكذلك المنطقة كلها، والتغيرات التي تحصل في المنطقة يجب أن تشمل لبنان وان لا يكون لبنان خارج هذا التحول الذي يحصل في المنطقة".

واضاف "اما على الصعيد الانمائي والاجتماعي سلمنا سلام دعوة لزيارة مدينة جبيل وحضور مهرجانات جبيل الدولية في الخامس من آب ونامل تشريفه وللاطلاع على حاجات قضاء جبيل، كما تطرقنا إلى أزمة السير على الأوتوستراد الممتد من ضبية باتجاه طبرجا".

وقال"كما طلبت من سلام التواصل مع رئيس حكومة جمهورية مصر كونها من اكبر مستوردي التفاح لإعادة النظر في الشروط المشددة التي وضعتها مصر بما يخص التفاح اللبناني".

هذا واستقبل رئيس الحكومة نواف سلام النواب: وضاح الصادق، ميشال الدويهي ومارك ضو والنائب السابق رامي فنج وجرى عرض للمستجدات الراهنة.