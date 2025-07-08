سكاف زار اتحاد بلديات قلعة الاستقلال: لدفع مستحقات البلديات ورفع مخصصاتها

زار النّائب ​غسان سكاف​، اتحاد بلديات قلعة الاستقلال في قضاء راشيا مهنّئًا. وأوضح مكتبه الإعلامي أنّ "اللّقاء ناقش حاجات البلديّات والشّؤون الإنمائيّة، وتمّ الاتفاق على أولويّات سيعلَن عنها لاحقًا. كما اتفق المجتمعون على تكثيف اللّقاءات في المستقبل".

وأشار سكاف إلى أنّ "الزّيارة هي للتّهنئة ولتأكيد الوقوف إلى جانب الاتحاد وبلديّاته، والمساعدة في سبيل تعزيز التّواصل مع إدارات الدّولة ووزاراتها المعنيّة"، مشدّدًا على "أهميّة إيفاء البلديّات مستحقّاتها من الصّندوق البلدي المستقل، ومن العائدات المخصَّصة للبلديّات واتحاداتها". وركّز على "ضرورة رفع مخصّصات البلديّات واحتسابها على سعر الصّرف الحالي"، لافتًا إلى أنّ "عمل البلديّات كبير".

وأكّد سكاف أنّ "هناك جهودًا تُبذل ومسؤوليّات تقع على عاتقها، وواجب الدّولة والوزارات والإدارات المعنيّة رفع منسوب اهتمامها بهذا المرفق العائم، الّذي حمل أعباء كبيرة في مرحلة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الّتي نأمل أن نخرج منها كليًّا في وقت قريب، بعد أن حقّقنا جزءًا من عودة الحياة الدّيمقراطيّة إلى لبنان، عبر انتخاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، وبعد تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام؛ وهذا لا يُستكمل إلّا ببسط سلطة الدّولة كاملة".