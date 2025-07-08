الراعي من بعبدا: زيارة براك ممتازة وقدّمت الدولة اللبنانية الورقة وتنتظر الرد من حزب الله

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، الى أن "زيارة المبعوث الأميركي توم براك ممتازة وقدّمت الدولة اللبنانية الورقة وتنتظر الرد من حزب الله وبراك استلم الرد".
ولفت الراعي، الى أن "وضع المسيحيين في سوريا صعب والانفجار “يشغل البال” خصوصًا أن لا ردة فعل من الدولة السورية والمسيحيون يحتاجون إلى العيش بضمانة وما يحصل في سوريا يجعلنا نفهم قيمة لبنان".
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