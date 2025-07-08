"النشرة": وقفة لأصحاب الـ"توك توك" عند تقاطع إيليا- صيدا احتجاجًا على منعهم من العمل

أفاد مراسل "النشرة" في ​صيدا​، بأنّ "أصحاب الـ"توك توك" نفّذوا وقفةً عند تقاطع إيليا، احتجاجًا على منعهم من العمل عليه، وأقفلوا الطّريق لبعض الوقت، مطالبين بالتّراجع الفوري عن القرار وتنظيم عملهم".

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