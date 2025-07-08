استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الطّاقة والمياه جو الصدي، الّذي أطلعه على نتائج زياراته إلى الكويت وأبو ظبي وقطر، والخطوات الّتي تقوم بها الوزارة لإنشاء معامل إنتاج الكهرباء. كما تطرّق البحث إلى التّحضيرات الجارية لتأليف الهيئة النّاظمة للكهرباء.
من جهة ثانية، يغادر الرّئيس عون غدًا إلى نيقوسيا، في زيارة رسميّة إلى جمهوريّة قبرص، تلبيةً لدعوة رسميّة من الرّئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.
وسيجري الرّئيس عون الّذي يرافقه وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي وعدد من المستشارين، محادثات مع نظيره القبرصي تتناول العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافّة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون بحث مع الصدي بتأليف الهيئة الناظمة للكهرباء ويغادر إلى قبرص غدًا بزيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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