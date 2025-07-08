انتخاب الأب مروان سيدي رئيسًا عامًا لجمعية الآباء البولسيين لولاية ثانية

عقدت الهيئة العامّة لجمعيّة الآباء البولسيّين مجمعًا مخصّصًا لانتخاب الرّئيس العام والمدبّرين. وقد تمّ انتخاب الأب مروان سيدي رئيسًا عامًّا لولاية ثانية، والمدبّرين الآباء نقولا بسترس وكارلوس الحداد وجورج ياغي ونعيم كورية.

وأعلنت الجمعيّة أنّ المجلس الجديد سيتقبّل التّهاني يومَي السّبت في 12 تمّوز الحالي، والأحد في 13 منه بعد القدّاس الاحتفالي الّذي سيُقام عند السّاعة العاشرة قبل الظّهر، في كنيسة القديس بولس- حريصا.