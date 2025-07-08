نتانياهو: قبلنا اقتراح ويتكوف لصفقة التبادل ونحن قريبون من تحقيق ذلك ولدينا أمل

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أن "هذه أيام تاريخية نعمل معا من أجل التوصل للسلام، ونحن قبلنا اقتراح ويتكوف لصفقة التبادل ونحن قريبون من تحقيق ذلك ولدينا أمل".

وقال نتانياهو "سألتقي ترامب مجددا وآمل أن نصل إلى صفقة"، مضيفاً أن "النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع أسرانا واستسلام حماس وغزة لن تشكل تهديدا".