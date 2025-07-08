ترامب: نجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي وقد نفرض على دوله رسوما جمركية في غضون يومين

أشار الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "الأوكرانيين شجعان وقدمنا لهم أفضل الأسلحة والصواريخ، وقدمنا مساعدات بقيمة 300 مليار دولار وكان على أوروبا تقديم ما قدمناه إلى الأوكرانيين".

ولفت ترامب، الى أن "​الحرب الروسية الأوكرانية​ تفتك بحياة الكثير من الناس وبوتين عصي على الفهم، ونحن نبحث فرض عقوبات صارمة وقاسية على روسيا"، مضيفاً "على كوريا الجنوبية أن تدفع مقابل دعم جيشنا لها".

وتابع "لى جميع الدول الالتزام بالتعريفات الجمركية بحلول 1 آب ولم نغير الموعد، وقيمة تعريفاتنا الجمركية هي أدنى بكثير مما يفرض علينا".

وقال "نجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي وقد نفرض على دوله رسوما جمركية في غضون يومين".

وشدد ترامب، على أننا "سنقوم بحل النزاع في غزة حلا نهائيا، وسألتقي نتانياهو مرة أخرى وسأبحث معه ملف غزة"، مضيفاً "بوتين لا يعاملنا بشكل جيد وسنوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا".