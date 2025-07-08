دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس الأركان إلى التوقف فورا عن حماقة إرسال المساعدات للعدو الذي يقتل جنودنا"، معتبرا أنه "علينا محاصرة مناطق القتال واستنزاف العدو قبل أن يواجه مقاتلينا".
واعتبر انه "من غير المنطقي حتى في إطار صفقة الاسرى السماح للعدو بإعادة ترسيخ وجوده وتعريض مقاتلينا للخطر مجددا".
كانت هذه تفاصيل خبر سموتريتش: أدعو رئيس الوزراء ورئيس الأركان إلى التوقف فورا عن حماقة إرسال المساعدات للعدو الذي يقتل جنودنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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