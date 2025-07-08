إذاعة الجيش الإسرائيلي: سرية من كتيبة نتساح يهودا مرت فوق حقل ألغام مخفي جيدا في بيت حانون

أفادت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، أن "تحقيق الجيش يؤكد أن منطقة كمين بيت حانون تعرضت سابقا لعشرات الضربات الجوية والمدفعية"، لافتةً الى أن "سرية من كتيبة نتساح يهودا مرت فوق حقل ألغام مخفي جيدا رغم وجود تمهيد من سرية مدرعات".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "العبوة الأولى أصابت السرية والثانية انفجرت بقوة الإنقاذ ثم توالت العبوات وإطلاق النار".

وكان قد أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن العملية المركبة التي نُفذت في بيت حانون تمثل "ضربة إضافية سددها مجاهدونا الأشداء لهيبة الجيش الاسرائيلي الهزيل".

وأضاف أن "معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبده كل يوم خسائر إضافية".