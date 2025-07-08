ترامب: لن يتمّ تمديد موعد بدء فرض الرسوم الجمركية المحدّد في أول آب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه "لن يمدّد الموعد النهائي المحدّد في الأول من آب لبدء فرض ​رسوم جمركية​ أميركية أعلى على عشرات الدول".

ولفت ترامب، الى أن "الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل رسوم جمركية على واردات من دول مختلفة في الأول من آب"، مؤكدا أنّه "لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يطرأ أي تغيير".