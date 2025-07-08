"طالبان" رفضت مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق اثنين من كبار قادتها

رفضت سلطات طالبان الأفغانية مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية في حق اثنين من كبار قادتها بتهمة اضطهاد النساء والفتيات، معتبرة الخطوة "عبثية". وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن "مثل هذه الإعلانات العبيثة لن تؤثر على التزام سلطات طالبان الراسخ بالشريعة وتفانيها فيها"، مضيفا أن حكومة طالبان لا تعترف بالمحكمة.

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