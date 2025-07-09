شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات لمستوردى أجهزة البث دون علم الهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

عاقب القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مستوردى أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية بدون علم الهيئة الوطنية للإعلام.

ونصت المادة 109 من القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومنها أجهزة SNG وLIVE VIEW عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات العاملة فى هذا المجال المملوكة للدولة، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة.