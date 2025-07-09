شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الجبهة الوطنية" بالإسماعيلية: نضم كافة الفئات والكفاءة عنصر الاختيار الأساسي والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد طلبة، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، أن الأمانة تواصل أعمالها على اختيار أمناء الأمانات المركزية بالمحافظة، ومسؤولي الحزب في المراكز والوحدات المحلية المختلفة.

وأكد طلبة في تصريحات صحفية أن عملية إختيار أمناء الأمانات النوعية بأمانة الحزب بالمحافظة، تعتمد بشكل أساسي على عنصر الكفاءة والخبرة السياسية، بجانب الكوادر الشبابية المتصلة بالعمل العام والسياسي، علاوة على تمكين المرأة من خلال اختيارهم على رأس عدد من الأمانات.

وتابع أمين «الجبهة الوطنية» بالاسماعيلية تصريحاته بأن الحزب يستهدف ضم ممثلين عن كافة فئات المجتمع الاسماعلاوي بما يضمن تمثيل حقيقي لكافة المواطنين، مُشيرًا إلي أن ذلك يعد تجسيد حقيقي لشعار الحزب "مصر للجميع"، بالإضافة إلي تحقيق توجهات الحزب في أن يكون أعضائه وقياداته على اتصال دائم ومباشر مع المواطنين في مختلف ربوع الوطن.

واختتم تصريحاته بأن أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية سوف تُعلن تباعاً مسؤولي الأمانات النوعية بالمحافظة فور الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.