شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب تكشفت تفاصيل موافقة البرلمان نهائيا على تعديلات قانون التعليم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تفاصيل موافقة البرلمان نهائيا على تعديلات قانون التعليم، قائلا:"الصيغة الأولى التى قدمتها الحكومة لم يكن بها كلام صريح عن نظام البكالوريا ولم تتحدث عن أنه نظام اختيارى، كما أن الصيغة ذكرت أن التقدم للتحسين يبدأ من 500 جنيه حتى 1000 جنيه تم تقليلها من 200 إلى 400 جنيه.

وأضافت أمل عصفور، خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، انه عندما تم تعديل القانون وضح أن النظامين المقدمين مجانيين وليس لهم مصروفات سواء القديم أو الجديد، كما أن الصيغة كانت تتحدث عن مجموعة برامج خاصة بالتعليم التكنولوجى لم تكن موضحة.

ولفتت أمل عصفور إلى أنه تم تخصيص باب كامل عن التعليم التكنولوجى والبرامج المقدمة وتفصيلاتها وأسس الإلتحاق بها والتعليم الثانوى المهنى، ونحن أصرينا على وجود فرص متساوية ومتكافئة للنظام الحالى ونظام البكالوريا، بحيث تكون فرص التقدم للتنسيق متكافئة.