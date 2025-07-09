وزير النقل السوري بحث مع نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية بتسهيل حركة الشحن والترانزيت

أعلنت ​وزارة النقل السورية​، أنّ "في إطار تعزيز التّعاون السّوري اللّبناني في قطاع النّقل، ترأس وزير النّقل يعرب بدر اجتماعًا في مبنى الوزارة، مع نقيب نقابة مالكي الشّاحنات اللّبنانيّة للنّقل الخارجي أحمد الخير، لبحث سبل تسهيل عبور الشّاحنات اللّبنانيّة عبر الأراضي السّوريّة باتجاه الدّول العربيّة، وذلك ضمن التّحضيرات لاجتماع اللّجنة السّوريّة اللّبنانيّة المشتركة للنّقل البرّي.

وأكّد بدر "انفتاح وزارة النّقل على التّعاون القائم على المصالح المشتركة"، مشدّدًا على "أهميّة إزالة المعوّقات الّتي تعترض حركة الشّحن والترانزيت، بما يعزّز الرّوابط الاقتصاديّة بين البلدين ويدعم ​قطاع النقل البري​".

وأوضحت الوزارة أنّه "تخلّل الاجتماع استعراض أبرز الصّعوبات الّتي تواجه الشّاحنات اللّبنانيّة، وطرح مقترحات عمليّة لتحسين التّنسيق وتيسير الحركة"، مشيرةً إلى أنّه "حضر الاجتماع كلّ من رئيس اتحاد شحن البضائع الدّولي، مدير تنظيم نقل البضائع، مدير النّقل الطّرقي، رئيس جمعيّة النّقل المبرّد، ورئيس الجمعيّة السّوريّة للشّحن والإمداد الوطني.