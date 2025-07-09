أفادت صحيفة "أ ف ب"، بأنه "تتواصل عمليات البحث في ظروف صعبة بوسط ولاية تكساس الأميركية، بين الوحول والأنقاض بعد خمسة أيام من فيضانات مدمرة أودت بحياة نحو 110 أشخاص".
سجل في مقاطعة كير وحدهاو هي أكثر المناطق تضررا، سقوط 87 قتيلا بينهم 30 طفلا. وبلغ عدد القتلى 108 على الأقل جراء الفيضانات في وسط الولاية، بحسب آخر حصيلة.
وذكرت الوكالة، أنه "بين الضحايا 27 طفلا ومرشدا من مخيم (كامب ميستيك) الصيفي للفتيات على ضفاف نهر غوادلوبي والذي كان فيه نحو 750 شخصا. ولا يزال البحث جاريا بمشاركة مروحيات وطائرات بدون طيار وفرق مع كلاب مدربة، للعثور على ضحايا آخري"ن.
وقال اللفتنانت كولونيل بن بيكر من جهاز حراس الغابات في تكساس في مؤتمر صحافي "الدخول في عمق (الحطام المتراكم) بالغ الخطورة".
وأضاف بن بيكر "إنها مهمة شاقة وطويلة ومحفوفة بالمخاطر" موضحا أن 300 عنصر من الجهاز يشاركون في عمليات البحث.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن "وسط الولاية لم يعد مشمولا بتحذيرات من حدوث فيضانات بل من "احتمال هطول أمطار غزيرة متفرقة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أ ف ب": نحو 110 قتلى في فيضانات تكساس وعمليات البحث مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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